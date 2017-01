Pini kakao në mëngjes dhe do të përfitoni këto gjëra

Kushtoni kujdes të siguroni kakao organike, sepse blerja e kakaos në qese nuk është mrekullibërëse, përkundrazi, është e dëmshme.

Vetëm çdo i pesti përbërës i kësaj pijeje është kakao.

Për kakao shtëpiake i cili do t’ju ndihmojë në përqendrim, do të ju përmirësojë të mbajturit në mend dhe do të ulë tensionin e gjakut, do t’ju nevojiten vetëm katër përbërës.

Ka shumë sheqer, shurup misri dhe vajra të ndryshme të rafinuara, të cilat janë shumë të dëmshme për shëndetin tuaj.

Ja si të bëni kakao shtëpiake për vetëm pesë minuta me ndihmën e qumështit të bademit, kakaos organike, çokollata e zezë dhe stevies.

Receta:

– 1 gotë qumësht bademi,

– 1 lugë kakao organike pluhur,

– 2 lugë çokollatë cilësore të zezë

Ëmbëlsojeni me mjaltë ose stevia.