Pësoi aksident me makinë, ajo që i ndodh në spital ishte më e keqe

Një djalosh ka pësuar një aksident me makinën e tij, por ajo çka e pret në spital është edhe më e keqe

Djaloshi shihet ne një video që është i shtrirë në spital me disa persona dhe me të dashurën e tij, por papritmas aty shfaqet edhe një vajzë e veshur me një fustan të bardhë dhe thotë që është e dashura e djalit të aksidentuar, trasnmeton lajmi.net.

Ajo fillon të bërtas duke thënë se ajo është e dashura e tij e jo vajza që ishte e ulur aty pranë tij, kurse ajo që ishte në krah të djalit i përgjigjet se mbrëmë ai ishte me mua. /Lajmi.net/