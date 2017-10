Përse të rinjtë e sotëm po priren gjithnjë e më shumë drejt marrëdhënieve shumëfishe

Gjatë bisedave të ndryshme me njerëz, të afërt, miq, të njohur e të panjohur, në shumë vënde ku kam qenë, jetuar dhe vizituar, kam kuptuar që duhet hequr dorë nga rregullat që e bëjnë një marrëdhënie të funksionojë apo të dështojë.

Disa veprime janë të mira për një marrëdhënie ( nuk po e quaj çift) dhe disa të tjëra nuk janë. Në këtë rast, nëse dëshira apo kurioziteti yt për të bërë një treshe është i madh, atëherë ky është posti i duhur për ty.

Treshet mund të zhvillohen në mënyra të ndryshme. Mund të jetë një eksperiencë e vetme ose mund të jetë një eksperiencë që përsëritet disa herë në muaj. Një tjetër individ në një marrëdhënië nuk është si një tjetër lugë sheqeri në kafën tënde. Treshja rrotullohet rreth emocioneve, dëshirave dhe hatërmbetjeve që kanë tre veta dhe për këtë arsye duhet kujdes.

Ka shumë mënyra se si njerëzit bëjnë seks, dhe treshja është vetëm një prej tyre. Treshja përfshin tre veta, të cilët mund të jenë dy ( individë) gjini femërore dhe një mashkullore. Por dhe e dy ( individë) meshkuj dhe një femër.

Zakonisht dy veta janë një një marrëdhnëie, i treti është elektron i lirë.

Pse njerëzit bëjnë treshe ? Si fillim për shkak të alkolit. Shume treshe fillojnë sepse një grup miqsh ka pirë aq shumë duke arritu të humbasë turpin por jo ereksionin. Treshet janë të strukturuara si piramidat. Në bazë të saj, ndodhet një çift, burrë-grua ( zakonisht).

Personi i tretë është shtesa ( këndi) në majë. Nuk ka asnjë arsye që një treshe mos të përbëhet nga individë më të njëjtin seks, por rëndom, për ata që janë hetero ose bisex, treshja është MMF ose FFM. Zakonisht vendimi për personin e tretë merret nga çiftit bazë. Ndërkohë që treshet më të mira lindin nga asgjëja, zakonisht të tjerat kërkojnë kohë dhe planifikim. Cilido qoftë rasti yt ka disa gjëra për të marrë parasysh nëse po fantazon apo planifikon një treshe.

Në treshet MMF duhet patur kujdes nëes njëri nga partnerët është homofob, sepse padyshim që do të ketë kontakt fizik dhe midis tyre. Në treshet FFM zakonisht janë gratë ato që udheheqin “seancën” dhe burri në fjalë qëndron i gatshëm për aksion. Në këto treshe rreziku qëndron vetëm nëse të dyja janë të tërhequra nga burri dhe në këtë rast ai asnjeherë nuk duhet të mundohet të diktojë tempon e lojës.

Mos harrojmë që treshet nuk përbëhen vetëm nga një çift dhe një person i tretë. Zakonisht ndodh kështu, por nuk është rregull. Ka shumë debate nëse treshja më e mirë do të ishte nga tre individë të pavarur nga njëri-tjetri, apo si në rastin e parë. Ka dhe debate nëse personi i tretë duhet të jetë një mik, shok, i njohur apo i panjohur. Siç e thashë në fillim nuk ka rregull apo të vërtetë asbsolute, shkruan Tabu.

Pamvarësisht se sa mirë keni kaluar ose sa fantastike ka qënë treshja, ka shumë mundësi që të nesërmen të zgjohesh pak i merakosur dhe me ndjenja të çuditshme. Ka njerez që dhe në ditët e sotme nuk masturbohen ose ndihen keq mbasi e bëjnë, dhe kjo as që krahasohet me marrjen e dy penisave në të njëjtën kohë ose të pjesëmarrjes në të njëjtin akt seksual me partnerin.

Është shumë e rëndësishme që askush mos të largohet me dyshime. Është e rëndësishme që pjesëmarrësit të falenderojnë njëri-tjetrin. Nëse eksperinca ka qënë e këndshme, duhet biseduar me partnerit dhe me pjesëtarin e tretë. Mëngjesin tjetër, çifti në fjalë ka njëri-tjetrin për të biseduar, ndërsa rrota e tretë vetëm veten, prandaj është e rëndësishme që në një eksperiencë treshe të gjithë të tejkalojnë proçesin në mënyrën e duhur dhe me sa më pak paranoja.

Të bësh një gjest të lezetçëm për rrotën e tretë ose të flassësh për ndjenjat mbas treshes është e rëndësishme pothuasje sa vetë planifikimi i treshes, mbi të gjitha nëse ja keni kaluar në mënyrë fantastike.

Këshilla e fundit e vlefshme për të gjithë, është padyshim që mos harroni prezervativin, kondomin, mbrojtësin dhe padyshim lubrifikantin. Mos mendo që do e marrin ata për ty. Duaje veten, gjithmonë. /Lajmi.net/