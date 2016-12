Përse avionët nuk kanë parashuta për pasagjerët?

Sigurisht që kjo është një pyetje që ka brenda logjikë dhe që shumë persona, veçanërisht ata që kanë fobi dhe probleme me udhëtimet ajrore e kanë bërë shumë herë me vete.

Parashutë emergjence për çdo pasagjer. Në fakt, sipas analizave që kanë bere profesionistë dhe specialistë të sigurisë në fluturim, një pasagjer ka më shumë shanse për mbijetese nëse qëndron i ulur në sedilje dhe ndjek këshillat që i janë dhënë që më parë, se sa të lëshohet me parashutë poshtë në kërkim të një mënyre shpëtimi.

Hedhja me parashutë kërkon para se gjithash një trajtim paraprak, gjak të ftohtë, kohë të nevojshme për ta veshur dhe mbajtur atë në mënyrë korrekte, praktikisht të gjitha këto kushte që pak ose aspak gjasa kanë që të përmbushen prej kujtdo që fluturon si pasagjer, aq me tepër kur flitet për një avion që është duke fluturuar në kushtet e një rreziku evident.

Veç kësaj, procedura e veshjes se parashutës kërkon hapësirë, gjë praktikisht e pa mundur në kushtet e një avioni pasagjeresh. Po kështu, këto të fundit do të duhet të adaptonin të tjera dalje emergjence, pasi ato që normalisht ndodhen në një avion nuk janë parashikuar për lëshimet me parashute dhe pasagjeret mund të përfundonin të përplasur mbi krahë apo bisht të avionit.

Nga ana tjetër, vetë parashutat janë të renda por edhe me kosto, shto këtu edhe koston për mirëmbajtjen e tyre. Të gjitha këto do të kërkonin shpenzime të tjera shtesë që në fund do të çonin në rritjen e çmimit të biletës se fluturimit.