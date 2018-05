Përpos Elvanës, Ty Dolla Sign me duet me një tjetër shqiptar, mësohet data e publikimit

‘Off Guard’ quhet titulli i këngës së Elvanës dhe Ty Dolla Sign.

E reperi me famë botërore, po vjen me një tjetër bashkëpunim me emër shqiptar, shkruan lajmi.net

Fjala është për këngën e tij të cilën e ka me këngëtarin me origjinë shqiptare Stanaj, i cili në karrierën ndërkombëtare po ngjitet me hapa të sigurtë.

Kënga e tyre quhet ‘Dirty Mind’dhe do të publikohet me 11 maj.

Se çka do sjellin ata, presim të shohim në këtë datë!/Lajmi.net/