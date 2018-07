Përgjakën rrugët e Kosovës nga aksidentet, 65 të vdekur për shtatë muaj

Shtimi i numrit të aksidenteve në trafik tashmë është shndërruar në një dukuri shqetësuese në Kosovë.

Me gjithë hyrjen në fuqi në fillim të këtij viti të ligjit për gjobat në komunikacion, aksidentet e trafikut në Kosovë po vazhdojnë të marrin shumë jetë njerëzish, shkruan lajmi.net.

Me fatalitet përfundoi edhe aksidenti i djeshëm në Gllarevë të Klinës, ku humbën jetën tre persona, e u lënduan dy të tjerë.

E në 7 mijë e 626 aksidente gjithsej në periudhën 1 janar deri më 15 korrik të 2018 -ës, humbën jetën 59 persona në tërë territorin e Kosovës.

Në statistikat e ofruara nga Policia e Kosovës për lajmi.net, megjithatë vërehet një ulje e vogël e numrit të personave që humbën jetën në aksidentet nëpër rrugët e Kosovës krahasuar me vitin paraprak.

Për të njëjtën periudhë, nga 1 janari i 2017-ës e deri më 15 korrik të po atij viti, 63 persona humbën jetën nga aksidentet e trafikut.

Kështu nga 8 mijë e 812 aksidente në total për këtë periudhë, 60 rezultuan të jenë fatale.

Megjithatë, duke pasur parasysh edhe aksidentet që ndodhën në 10 ditshin e fundit në Kosovë, numri i viktimave është edhe më i madh.

Duke përfshirë aksidentet në Gllarevë, Vitomericë, Skenderaj, dhe Prizren numri i të vdekurve për këtë vit në tërë territorin e Kosovës nga aksidentet e trafikut arrin deri në 65.

Nga të njëjta statistika të ofruara nga Policia e Kosovës, bëhet e ditur se për të njëjtën periudhë, në 3 mijë e 104 aksidente, lëndime pësuan 6 mijë e 119 persona.

E lidhur me këtë, Policia e Kosovës me qëllim të reduktimit të aksidenteve në tërësi, e në veçanti të atyre me pasoja fatale, në vazhdimësi kërkon tek të gjithë pjesëmarrësit në trafik, në veçanti te drejtuesit e automjeteve, që të jenë të kujdesshëm dhe sa më vigjilentë gjatë drejtimit të automjeteve të tyre, duke respektuar në tërësi të gjitha rregullat dhe dispozitat ligjore në veçanti kufizimin e shpejtësisë. /Lajmi.net/