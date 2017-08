Përfundon seanca konstituive, vazhdon nesër në orën 10:00

Shefi i Grupit Parlamentar të LDK-së, Avdullah Hoti ka shprehur keqardhje për mosprezencën e koalicionit PAN në Kuvend.

Ai ka thënë se PAN po e bllokon procesin dhe formimin e institucioneve.

“Ne do të sillemi në përputhje me vendimet e gjykatës kushtetuese nuk heqim dorë pasi jemi shumicë dhe mund t’i formojmë institucionet. Ne e kemi pa si është menaxhu kuvendi me Kadri Veselin dhe nuk do ta votojmë atë edhe pse nuk është shpallur ende zyrtarisht”, ka thënë Hoti.

Pas fjalës së tij seanca konstituive ka përfunduar për vazhduar nesër në orën 10:00./Lajmi.net/