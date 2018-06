Performanca e Aurela Gaçes në “Miss Universe Albania”: Ndihem e bekuar

Per ju qe e humbët 🤗 Une live marr jete. Falenderoj Zotin per kete dhurate qe me ka dhene e qe kam mundesine ta ndaj me ju. Ndihem e bekuar. 🙏 . Performanca e plote tani ne YouTube #linkun e keni ne Bio 😉😋. . Falenderim per stafin e madh qe punoi fort. Live nuk eshte kollaj, dhe ata meritojne 👏👏👏 AG Band…njeriu qe me njeh ne detaje e di sa I dua perfomancat ndryshe @jonipeci_store .. @almenda_ar_official @tadadance . Kompania e zerit e ndricimit #te vetmit qe me bejne te besoj ne realizimin e daljeve LIVE @aslv_albania . @missuniversealbania @eduartdeda te falenderoj qe bere nje ftese te tille, live per publikun qe meriton shume.

