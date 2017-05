Përdorni maskën me bollgur për fytyrë të pastër

Problemet e zakonshme me lëkurë veçanërisht me fytyrë të thatë janë tashmë lehtësisht të zgjidhshme me anë të përbërësve natyral që janë bollguri dhe mjalti.

Kombinoni në një enë një lugë bollgur, një lugë mjaltë dhe një lugë ujë të ngrohtë dhe përzini mirë të gjithë përbërësit deri sa të formohet një masë e njëtrajtshme.

Vendoseni maskën në fytyrën tuaj dhe lëreni të qëndroj për të paktën 20 minuta pastaj shpërlani fytyrën me ujë të vakët.

Për rezultate më të mira aplikojeni këtë maskë më shpesh dhe do të shihni ndryshimet shumë pozitive ne lëkurë.

Bollguri është shumë i rekomandueshëm të përdoret në mëngjes si ushqim kryesor për shkak të benefiteve të panumërta ushqyese që i ka.