Përdorimet e jashtëzakonshme të specit djegës, ja sëmundjet që kuron erëza magjike

Veç shijes dhe aromës që specat u shtojnë gatimeve, sidoqofshin këta të fundit, kanë shumë për t’i ofruar dhe organizmit si vitamina, lëndë ushqyese etj.

Nëse specat e kuq jeshilë e të verdhë mund të përdoren më shumë se specat djegës duhet të dini se këta janë përdorur shekuj më parë falë vetive të tyre kuruese, transmeton Living.al.

Më poshtë do të listojmë 5 simptomat apo sëmundjet që mund të kuroni me spec djegës.

1. Artriti

Një nga enzimat aktive të specave djegës është kapsaicina, një lehtësues i njohur i dhimbjeve, i cili punon duke reduktuar lajmëtarët e dhimbjes në tru. Përzieni 1 lugë gjelle piper djegës me 5 lugë vaj kokosi dhe aplikojeni direkt në lëkurë.

2. Dhimbja e migrenës

Për lehtësim më të shpejtë të dhimbjeve të kokës mund ta konsumoni pluhurin e specit djegës (1 lugë çaji) të tretur në një filxhan me ujë të nxehtë. Shtoni pak limon dhe pijeni të ngrohtë.

3. Humbje peshe

Recetat ku në të është shtuar spec djegës mund të përshpejtojnë djegien e kalorive.

4. Shkrirja e sekrecioneve dhe zbutja e kollës

Capsaicin-a ka vetite e saj antibakteriale qe luftojne dhe parandalojne infeksionet kronike te sinusit, . Per shkak se eshte aq djegese, gjithashtu ndihmon per te stimuluar sekrecionet qe ndihmojne mukusin ne hunde, duke liruar dhe kanalet e hundes. Ky fitokimikat mund te ndihmoje ne lehtesimin e simptomave te lidhura me alergjite.