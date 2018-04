Përbërësi që lufton aknet

Provoni këtë tonik dhe do të vendosni lehtë për disa trajtime më të forta nëse kjo nuk funksionon dhe nuk prodhon rezultatet që prisni.

Është një ton uthull molle.

Ky ushqim, përveç përdorimit të tij të gjerë në të ushqyerit njerëzor, përdoret për qëllime më të ndryshme dhe jep rezultate të shkëlqyera.

Kur është fjala për kujdesin e lëkurës, ai pastron poret mirë dhe zbut inflamacionet e ndryshme.

Për të bërë tonikun tuaj në ujë të distiluar, shtoni uthull dhe kjo duhet të jetë në raportin e 100 ml – 30 ml uthull.

Ju gjithashtu mund të shtoni disa pika vaj esencial të çajit ose livando.

Aplikoni tonik në lëkurën tuaj çdo natë para gjumit.

Me përdorim të rregullt, lëkura juaj do të bëhet më e bukur dhe do të parandalojë shfaqjen e akneve të reja.