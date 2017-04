Për një vit rresht e gjuan nënën e tij me vezë, arsyeja është qesharake (Video)

Ta sprovosh nënën në shpejtësi për një vit rresht, duke përdorur metoda të cilat mund ta zhytin trupin e saj, natyrisht se do të kontribuoni në fitore të saj secilën herë, nga që ajo nuk e do papastërtinë, shkruan lajmi.net

Momente argëtuese janë paraqitur në videon që do ta shihni më poshtë. Nëna i ka perfeksionuar aftësitë për të kapur vezën, sa herë që papritur djali i tij ia hedh nga larg.

Duket e pabesueshme ta shohësh si person i tretë këtë, megjithatë, me të kuptuar arsyen, ndoshta do të ndërroni mendje, madje edhe të shkoni aq larg sa ta provoni këtë metodë edhe me nënën tuaj. /Lajmi.net/