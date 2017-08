Për një seks të paharruar…përdorni pasqyrën

Me siguri se seksi me shpirtin tuaj binjak mund të përmblidhet me një fjalë të vetme: I nxehtë. Por, veç se ai din si ta përdor veglën e tij, kjo nuk do të thotë se duhet të mjaftoheni me aq.

Nëse dëshironi t’i nxehni edhe më shumë gjërat në shtrat, por nuk jeni të sigurt nga të filloni, atëherë duhet të provoni seks në treshe – por me pasqyrën tuaj!

Kontakti me sy gjatë pozicionit së qenushit!

Një nga arsyet kryesore se përse femrat thonë se nuk u pëlqen shumë stili i qenit, është mungesa e kontaktit me sy. Por, një pasqyre para jush mund ta rregullojë këtë! Duke pasur përballë një pasqyre gjatë kohës kur bëni seks në pozicionin e qenit, ju dhe shpirti binjak do të keni kontakt të nxehtë me sy – dhe kjo padyshim se shkakton emocione të pafundme, transmeton Gazeta Mapo.

Ngadalësoni gjërat

Para pasqyrës së dollapit të gardërobës, bëjani njëri-tjetrit lëvizjet e preferuara të paralojës – por kësaj radhe më ngadalë. Shikoni njëri-tjetrin ngadalë duke u zhveshur dhe duke e prekur njëri-tjetrin. Kësisoj, duke e parë njëri-tjetrin në pasqyre, ju do të eksitoheni më shumë se asnjëherë më parë.

Mahniteni me seks oral

Lëreni të dashurin tuaj të qëndrojë në këmbë apo të ulet pranë një pasqyre, ndërsa ju uluni në dy gjunjë dhe filloni t’i performoni seks oral. Duke parë procesin e seksit oral në pasqyre, ekspertët e seksit thonë se do të eksitoheni të dy. /Lajmi.net/