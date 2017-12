Për mëngjes të mirë: Ushtrim i shkurtër i cili do t’ju japë fuqi (Video)

Kardio-ushtrim i shkurtër është mënyra më e mirë për këndellje!b

Pa marrë parasysh se a keni kohë apo jo, për këto ushtrime ju janë të mjaftueshme vetëm disa minuta.

Këto ushtrime pas zgjimit të mëngjesit do t’ju japin përplot energji, dhe njëkohësisht do të përshpejtojnë metabolizmin, ndërkaq trupin do ta përgatisin për ditën që ju pret.

Ngrihuni nga krevati, lëshojeni këtë video dhe ndiqni udhëzimet! – transmeton Telegrafi.