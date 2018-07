Për herë të parë Era do të performojë në këtë shtet afrikan

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Era Istrefi vazhdon të na bëjë krenarë të gjithëve.

Pas performancës së shkëlqyer në Kampionatin Botëror “Russia 2018”, me këngën zyrtare “Live it up” me Will Smith dhe Nicky Jam ajo ka paralajmëruar koncertin e radhës, shkruan lajmi net.

Me anë të një postimi të publikuar në Instagram, Era tregon se kësaj radhe do të performojë në Egjipt. “Shihemi së shpejti, Egjipt”, ka shkruar ajo.

Mbase, kjo është hera e parë që Istrefi do jetë atje..

“Prisoner”, është kënga e fundit e publikuar nga ajo kurse së shpejti do sjell duet me një xhamajkan. /Lajmi.net/