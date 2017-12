Pensione edhe për veteranët që punojnë

Këshilli për Mbrojtjen e Veteranëve të UÇK-së po kërkon nga Qeveria që të gjithë veteranëve që janë të punësuar në institucione t’u paguhet 50 për qind e pensionit të veteranit.

Por, në anën tjetër, zyrtarë të Qeverisë thonë se 50 për qind të pensionit e marrin vetëm ata që janë të punësuar në sektorin privat, por jo edhe në atë publik

Përfaqësues nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave të Veteranëve të UÇK-së po kërkojnë nga Qeveria e Kosovës që të gjithë veteranëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) që janë të punësuar nëpër institucione të shtetit t’u paguhet 50-përqindëshi i pensionit të veteranit.

Por, në anën tjetër, përfaqësues të Qeverisë së Kosovës po e kundërshtojnë një gjë të tillë.

Xhevdet Qeriqi, kryetari i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave të Veteranëve të UÇK-së, ka thënë për gazetën “Zëri” se kanë kërkuar që 50 për qind e pensionit t’u jepet edhe veteranëve të cilët janë në marrëdhënie pune.

“Ne kemi kërkuar që 50% t’u takojë edhe atyre që punojnë, sepse edhe ata që punojnë kanë dhënë një kontribut”, ka thënë ai.

Qeriqi më tutje tha se nuk pajtohet me Ligjin për Veteranët e Luftës, pasi që Komisioni për Veteranët nuk ka punuar drejt, ku edhe është rritur në masë të madhe numri i tyre që do të marrin pensione nga buxheti i shtetit. “Ne kemi kërkuar një ligj të dijnitetshëm për veteranët e luftës. Sikur të ishte punuar drejt jam i bindur që nuk do të ishte dashur ky buxhet për këto kategori, por do të shpenzohej një buxhet shumë më i vogël. Por, për fat të keq, ka ndodhur kështu. Ne kemi kërkuar të drejta për veteranët e luftës dhe sikur Komisioni të kishte punuar drejt mendoj që as gjysma e këtij buxheti nuk do të ishte shfrytëzuar në këtë drejtim”, ka thënë ai.