Peci: Deportimi i gylenistëve do të ketë pasoja. A jemi me SHBA apo Erdoganin?

Ish-ambasadori i Kosovës në Suedi, Lulzim Peci, ka kritikuar autoritetet kosovare për deportimin e gjashtë shtetasve turq nga Kosova. Ai ka përmendur që as Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as Bashkimi Evropian nuk kanë depërtuar asnjë person, ndërsa me dëbimin e 6 shtetasve turq, Kosova nuk po dihet nëse është properëndimore.

Peci dyshon në orientimin e shtetit të Kosovës pas vendimit për të depërtuar 6 shtetas turq, pesë prej të cilëve janë drejtues të Kolegjit Mehmet Akif, e për të cilën presidenti turk Recep Tayyip Erdogan kishte bërë thirrje të mbylleshin.