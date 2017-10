PDK në Istog pa vendim se cilin kandidat do ta përkrahin në balotazh

Dega e PDK-së në Istog ka njoftuase se nga strukturat e partisë ende nuk ka vendim se a do ta përkrahin AAK-në apo LDK-në në balotazh.

Sipas PDK-së, votat e tyre do ta përcaktojnë fituesin në komunën e Istogut.

“PDK, Dega në Istog njofton opinionin se ende nuk ka qëndrim zyrtar nëse do ta mbështesim në balotazh Haki Rugovën apo Gani Dreshajn.Pas analizës së rezultatit të zgjedhjeve dhe pas konsultimeve me Kryesinë Qendrore të PDK-së, respektivisht me kryetarin Kadri Veseli, dhe në përputhje me vullnetin e votuesve tanë do të dalim me qendrim public”, thuhet në komunikatë.

"Çdo deklarim tjetër rreth kësaj çështje është individual dhe nuk çonë peshë.Deri tash vetëm një gjë është e qartë: votat e PDK-së do ta përcaktojnë kryetarin e Istogut", përfundon njoftimi i PDK-së.