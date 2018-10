PDK në Ferizaj me një asamblist më pak

Mustafa shkruan se gjatë kohës sa PDK-ja kishte qenë opozitë në Ferizaj kishte kritikuar ish-kryetarin nga radhët e LDK-së, Muharrem Svarça për keqpërdorime dhe punësime partiake, dhe kur nuk kanë kaluar pothuajse as një vit, qindra veprime të tilla të paligjshme janë përsëritur nga kryetari i PDK-së.

Ai thotë se shumë asamblistë të Kuvendit Komunal në Ferizaj janë dijeni për këto keqpërdorime, megjithatë ata po vazhdojnë të heshtin.

Mustafa nga sot do të veprojë si asamblist i pavarur i Kuvendit Komunal të Ferizajt.

Ai më herët ka mbajtur postin e zëvendësministrit të Arsimit si dhe të Punëve të Brendshme.

Postimi i plotë i Nehat Thaçit:

Nga sot veproj si Këshilltar i Pavarur në Kuvendin e Komunës së Ferizajt

Sot, në Seancën e Kuvendit Komunal të Ferizajt gjatë fjalës sime bëra publik vendim tim që tani e tutje nuk do të jem pjesë e Grupit të Këshilltarëve të PDK në Kuvendin e Komunës së Ferizajt.

De fakto, pjesë e këtij grupi nuk isha për më shumë se 8 muaj, duke shprehur kështu pakënaqësit e mija me menyrën e qeverisjes komunale. Kam pritur që do ketë reflektim nga strukturat e degës , por kjo nuk ndodhi.

Prandaj, duke mos dashur të identifikohem me keqqeverisjen komunale, sot njoftova Kryesuesen e KK të Ferizajt që edhe De jure nuk do jem më pjesë e GK të PDK në KK të Ferizajt.

Janë të shumta arsyet e marrjes së një vendimi të tillë, mbase për këto do flas ndonjë herë tjetër. Ndërsa , në fjalën time të sotme ( të cilën mund ta gjeni edhe në Tv Tema) si agument përmenda keqpërdorimet e vazhdueshme në punësime. Pra, ne si opozitë dikur kritikonim kepërdorimet e qeverisjes së Z.Sfarqa lidhur me punësimet e paligjëshme përmes Kontratave në Vepër. Dhe pa kaluar as një vit, janë qindra e qindra punësime po me Kontrata në Veper nga qeverisja e tanishme.

Ironike është bartja e fanelave nga zyrtarët komunal me moton që tregojnë se punësimi është një e drejtë…, dhe po këta harrojnë me vetëdije se punësimet pa konkurs në të njejtën kohë janë shkelje e së drejtës së atyre që duan të bëhen pjesë e konkurimit për punësim. Kjo është Hipokrizi të cilës duhet ti themi MJAFT!

E keqja më e madhe në tërë këtë proces është heshtja dhe përfshirja e shumë këshilltarëve komunal në këto procese.

Pra , shumë këshilltarë nga pozita heshtin për arsye se janë bërë pjesë e këtyre pazareve, qoftë me punësime të familjarëve me e pa konkurse, emërime në borde, shfrytëzim e uzurpim të hapësirave publike, favorizim biznesesh , apo edhe lejim ndërtimesh pa plotësuar kriteret.

Të dashur miq!

Ju falenderoj për përkrahjen e vazhdueshme që keni treguar ndaj qëndrimeve të drejta e në interes të qytetarëve që kam mbajtur gjatë këtyre 10 muajve në në KK. Tani e tutje në Kuvendin e Komunës do veproj si i pavarur. Premtoj që do vazhdoj ti mbrojë interesat e qytetarëve pavarësisht përkatësisë së tyre politike. Së shpejti do fillojmë me vizita në teren ku për së afêrmi do njihemi me problemet dhe hallet e qytetarëve.