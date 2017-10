PD: Do të angazhohemi që rinia të ketë një të ardhme më të mirë

Në vazhdën e aktiviteteve elektorale Partia e Drejtësisë, dega Vushtrri, promovoi kandidatin më të ri në listën zgjedhore për Kuvendin Komunal Muhamet Mehmetin.

Të pranishmëve me një fjalë rasti iu drejtua Kryetari i degës, njëherësh drejtor i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Eroll Venhari, i cili i falënderoi për pjesëmarrje ku premtoi se me rastin e fitores, Partia e Drejtësisë do ta përfaqësojë qytetarin e vërtetë të Vushtrrisë, ku do të jetë një zë i fuqishëm për zgjidhjen e problemeve të cilën e preokupojnë vetë qytetarin.

Si shembull i punës së vërtetë është Drejtorati i Shëndetësisë, i cili për gjatë mandatit aktual ka bërë një punë të mirë në zgjidhjen e shumë problemeve të qytetarëve, thuhet në njoftimin e PD-së, dega Vushtrri.

Të rinjve vushtrrias iu drejtua edhe kandidati më i ri i kësaj partie Muhamet Mehmeti, i cili premtoi se do të angazhohet maksimalisht që të rinjtë e qytetit të Vushtrrisë të kenë hapësira ku do të mund të zhvillojnë aktivitetet e tyre kulturore dhe sportive si dhe do të kërkojë që të shtohet edhe fondi i bursave nga niveli komunal.

Të pranishmëve iu drejtua edhe Kryetari i PD-së, Prof. Dr Ferid Agani, ku shpalosi programin e Partisë së Drejtësisë për Zgjedhjet Lokale 2017.

Kryetari Agani theksoi rolin e vlerave etike dhe morale në politikë si dhe rendësin e edukimit të rinisë shkollore mbi këto vlera. Partia e Drejtësisë do të angazhohet pa ndalë në integrimin e vlerave të traditës kombëtare përfshirë atë fetare në politikat shtetërore që sigurojnë integrim efektiv dhe të shpejtë të Republikës së Kosovës në BE, NATO dhe strukturat e tjera euroatlantike. /Lajmi.net/