Pasi tha se dëshiron te këtë femër që di të bëj pite, reagon nëna e reperit shqiptar

Dje, Seven Saraqi mahniti të gjithë me deklaratën që bëri.

Reperi shqiptar, Seven Saraqi dje ka publikuar një fotografi në Instagram teksa tha se nuk dëshiron të ketë modele të Instagramit por dëshiron një femër që di të bëj pite, shkruan lajmi.net.

Pas kësaj deklarate të Saraqit, nuk ka munguar as reagimi i nënës së tij, këngëtares, Vera Oruqaj e cila i tha disa fjalë.

“Eh zemra e nanës sa i mirë je ashtu duhet me pas gru që të ban familjen mirë jo me hanger Chinesse Food, gruaja duhet me kon e zgjuar me pas shkollë me dit me eduku fëmijën e vet”, shprehet Vera.

Vera ka disa vite që është shkëputur nga muzika bashkë me bashkëshortin e saj, Sunaj Saraqi. /Lajmi.net/