Pasi nuk fitoi në ‘Miss Universe’, a do të kthehet më në Kosovë argjentinasja Camila Barraza (Foto)

Camila Barraza ishte përfaqesuesja e Kosovës në ‘Miss Universe’.

Argjentinasja nuk arriti që të hyjë as në top finale dhe kjo gjë kanë dëshpruar gjithë kosovarët, shkruan lajmi.net

E vetëm tani, ‘Miss Universe Kosova’ ka zgjedhur të flas për mos fitoren e saj në këtë event.

Përmes një fotoje e një shkrimi të hedhur në Instagram, Camila ka falendëruar gjithë ata që kanë mbështetur rrugëtimin e saj dhe ka thënë se kjo ishte eksperiencë shumë e mirë për të.

Camila gjithashtu ka treguar se do të kthehet në Kosovë me shumë energji, për të vazhduar me projekte të reja./Lajmi.net/