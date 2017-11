Pasi ngriu vezët, Bleona lajmërohet nga spitali

As an independent woman, I’m really proud of the fact that I’ve made my career a priority in my life and even more grateful for technologies that have given women the power to do this. I encourage all ambitious women to freeze their eggs until they find the perfect partner to spend their life with! To all of the beautiful girls out there: You now have the freedom to decide your priorities and make decisions on when to have babies independent of your biological clock! Thank you @guyringler #californiafertilitypartners #eggfreezing #femaleempowerment. Per te gjitha vajzat qe akoma nuk kane gjetur partnerin ideal per te bere nje femi, dhe ora biologjike ben “ tik tak” cdo dite ne mendjen e tyre, kjo eshte procedura e duhur- jo nxitimi te gjejne nje partner patjeter qofte dhe nese nuk eshte babai I duhur per femijen e tyre, thjesht vetem per te bere nje femije…. #femaleempowerment #emancipimiifemrave #loveyourself #mosunixito full video on my Facebook

