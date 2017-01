Pasaporta turke, nëse investoni 3 miliardë në Turqi

Turqia do të mundësojë shtetësinë për ata që investojnë në vend, ose ata që vendosin për të blerë një pronë me vlerë. Qeveria turke ka shpallur këtë vendim në Gazetën Zyrtare me qëllim të forcimit të ekonomisë së përkeqësuar.

Pasaportën mund ta marrin të huajt nëse blejnë prona në Turqi, me vlerë të paktën një milion dollarë amerikanë, të investojnë dy milionë dollarë, ose të deponojnë në llogarinë bankare bashkangjitur tre milionë dollarë, sipas Gazetës Zyrtare të qeverisë në Ankara.

Ky njoftim vjen nga qeveria i nxitur nga vështirësitë me të cilat po përballet vendi për shkak të rënies së ndjeshme të lirës turke.

Një lëvizje të ngjashme javën e kaluar e ka bërë kryeministri turk, Rexhep Tajip Erdogan, duke thënë se refugjatët sirianë dhe irakianë, të aftë që të punojnë në mënyrë të paligjshme, do të mund të marrin shtetësinë, nëse ata kalojnë kontrollet e sigurisë.

BE-ja i kërkon Turqisë që refugjatëve nga Siria t’ua bëjë të lehtë gjetjen e punës në vendin e tyre, e cila teorikisht do t’i zvogëlonte gjasat e arritjes së tyre në Evropë.