Pas Rinës, me këtë reper po sjell duet Fero

“S’ka konkurrencë” quhet kënga e Feros me Rinën.

Ky projekt muzikor pati një sukses të madh, e siç duket miliona klikime në Youtube që i morën, e kanë nxitur Feron të nis punën në një tjetër projekt muzikor, shkruan lajmi.net

Fero do të vij me duet me Sparksin.

Reperi ka hedhur një imazh në Instagram ku shihen bashkë me Sparksin dhe tha se kënga e re do titullohet “Mamasita”.

Detaje të tjera nuk kanë zbuluar, përpos që kënga do del shumë shpejt./Lajmi.net/