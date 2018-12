Pas publikimit të këngës së re, 2po2 ka një falënderim

View this post on Instagram

Good Morning F!´€&@ VIDA shpresoj qe ju ka pelqy kanga ´ jeta i ka gezimet i ka edhe trishtimet , njera pa tjetren nuk e kompletojn jeten ´ komplimentet e juve jan shum t’rendsishme n’karrieren n’tem ‘ shkurt 1000 here flm e zotit ju rujt #vida