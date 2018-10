Pas ndeshjes me Man Utd, Ronaldo u takua me një person special

Cristiano Ronaldo u prit si një legjendë mbrëmë në ‘Old Trafford’.

Juventusi e mposhti Manchester Unitedin me rezultat 0 me 1, ndërsa Cristiano Ronaldo kishte disa raste për shënim.

Para ndeshjes, ylli portugez u takua me njeriun që e bëri atë që është sot, Sir Alex Ferguson, përcjell “lajmi.net”.

Cristiano Ronaldo ka postuar një foto me të, duke u shprehur shumë i lumtur për gjendjen e ish-trajnerit të tij, pasi i ishte nënshtruar muaj më parë një operacioni.

“Një trajner i mrekullueshëm, mbi të gjitha një njëri i mirë. Më mësoi shumë gjëra brenda dhe jashtë fushës. Është e mrekullueshme të të shoh në formë të mirë, Bos!”, ka shkruar Ronaldo në rrjetet sociale. /Lajmi.net/

A great coach and above all a wonderful man. Taught me so many things inside and outside the pitch. Great to see you in good shape, Boss! pic.twitter.com/Ql4dcuJvCW

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 24, 2018