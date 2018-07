Pas Nanos godet edhe profesori kosovar: Mbi 60 % e prejardhjes gjenetike të shqiptarëve është e përafërt me serbët

Deklaratat e analistit politik nga Shqipëria, Mustafa Nanos, se kosovarët ‘kanë gjak serb’ kanë nxitur reagime të shumta në Kosovë

Disa e kanë sharë për ato deklarata, e dikush është interesuar të gje ndonjë studim, lidhur me prejardhjen e shqiptarëve.

Lligjeruesi univeristar, Armend Muja, në profilin e tij ka publikuar një studim që e shpjegon këtë çështje, në përgjithësi për shqiptarët.

E në bazë të atij studimit, del se shqiptarët janë një miks nga gjithë rajonet e Evropës, dhe të përafërt rreth 60 % gjenetikisht me serbët.

Publikimi i plotë:

Prejardhja gjenetike e popujve – ketu ne Grafik jane permbledhur studimet e mostrave te publikuara ne European Journal of Human Genetics. Ne baze te kesaj, shqiptaret dalin te jene nje miks i baraspeshuar i DNA Haplogroop J (Evropa Juglindore), Evropes Perendimore (21.2), Evropes Veriore/Qendore I (21.7) dhe Lindjes se Mesme E1b1B (22.4). Mbi 60 % e prejardhjes tone gjenetike eshte e perafert me Serbet. Shqiptaret ndryshojne nga Serbet per nga permbajtja me e larte e DNA R1B (Evropa Perendimore) dhe pesha me e ulet e DNA I Evropes Qendrore. Prejardhja gjenetike e shqiptareve del te jete e ngjashme me Greket, Sicilianet, Serbet dhe Vllehet.