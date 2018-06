Pas kërkesave të shumta, dasma e Paris Hilton do të transmetohet në televizion

Aktorja dhe sipërmarrësja Paris Hilton do ta kurorëzojë shumë shpejt dashurinë me martesë me të fejuarin Chris Zylka.

Ende pa dhënë detaje për datën, kjo po konsiderohet si dasma e vitit dhe interesimi për ta ndjekur është shumë i madh, shkruan lajmi.net

Madje ajo ka pranuar oferta dhe se ende nuk ka vendosur se në cilin medium ta transmetoj ngjarjen më luksoze dhe më me ndikim në botën e shoubizit e që është nata më e rëndësishme e saj, bëjnë të ditur mediat e huaja.

Një gjë që dihet sigurtë është se ajo do të transmetohen në televizion. Paris do të kurorëzohet në të njëjtën kishë ku kishin dhënë betimet prindërit e saj 40-vite më parë.

Kujtojmë se burri i saj është katër vite më i ri se ajo ( 33 vjeç) ndërsa Hilton i ka 37. Chris Zylka është me profesion aktor, ndërsa ka luajtur në filmat e njohur si: “The Leftovers” dhe “The Amazing Spider-Man”.

Propozimin për fejesë e kishte marrë gjatë një udhëtimi në Aspen të Colorados, ku ajo ishte shprehur shumë e lumtur.

”Jam e lumtur me fejesën me dashurinë e jetës sime dhe me shokun tim më të mirë. Kurrë nuk jam ndier më e lumtur, e sigurt dhe e dashuruar. Ai është i përkryer për mua dhe tregoi se përrallat ekzistojnë” ishin fjalët e saj menjëherë pasi vuri unazën e shtrenjtë./Lajmi.net/