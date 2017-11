Pas incidentit me Ilir Tolajn, Don Arbas vjen me kërkim falje

Producenti i njohur Don Arbas ka reaguar për të parën herë rreth përleshjes fizike që ndodhi në Prishtinë javën e kaluar në të cilën ishte përfshirë ai.

Don Arbas i shoqëruar me disa persona të tjerë e sulmuan fizikisht ish Sekretarin e Ministrisë së Shëndetësisë, Ilir Tolaj në rrugën ‘Rexhep Luci’ në Prishtinë, shkruan lajmi.net

Sulmin ndaj Tolajt e ka konfirmuar Policia e Kosovës nëpërmjet një komunikate e të dyshuarit pasi u shoqëruan nga policia në rajon dhe u liruannuk kanë preferuar të flasin për mediat ani pse lajmi.net i ka kontaktuar disa herë rresht.

Në minutat e para kur ngjarja ndodhi lajmi.net ka kontaktuar edhe me motrën e tij, Arta Bajramin e cila nuk ishte në dijeni për atë se çfarë ndodhi, në fakt nga pabesia tha se kjo duhet të jetë një dezinformatë.

Edhe vetë ai thotë se në atë momente nuk ka qenë vetja ndërsa ngjarjen e sqaron me një postim në llogarinë e tij në Facebook në lidhje me rastin:

“Një incident që ndodhi para ca ditëve m’boni personazh të Portaleve, unë kurr skam qënë njeri i dhunës as të përflitem për keq , përkundrazi jam marrë me dicka që është larg dhunës dhe afër cdo parimi njerëzor dmth me ( ART ), dhe si artist u ndjeva keq për atë që ka ndodhur pa marrë parasysh fajtorin gjej rastin ti kërkoj ndjesë publike Dr Ilir Tolaj’t me të cilin u konfliktova, ky konflikt ishte dicka sekondare dhe ndodhi ajo që ndodhi , zdua të zgjatem thjesht dua të sqaroj opinionin publik që kjo që ndodhi nuk ka të bëje me personalitetin dhe karakterin tim . Falëminderit të gjithve për mirkuptimin .!!”, ka thënë ai./Lajmi.net/