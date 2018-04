Pas eliminimit nga Champions, City bën gati 700 milionë euro për verë

Sikurse dihet, shpenzimet e Pep Guardiolës te Manchester City janë të jashtëzakonshme, mbi 500 milionë euro deri më tani, por nuk do të ndalet.

Ai synon të paktën edhe tre lojtarë në merkaton e kësaj vere, në përpjekje për të trajtuar dështimet e njëpasnjëshme në Ligën e Kampionëve dhe për të dalë mbi dominimin e brendshëm të klubit.

Drejtuesit do të vazhdojë me planet për të nënshkruar me yje të tjerë. Julian Weigl i Borussia Dortmund, Fred i Shakhtar Donetsk, Jorginho i Napolit dhe Jean-Michel Seri, që luan për Nice, janë objektivat e Guardiolës për këtë verë. Secili prej tyre do të kushtonte rreth 40 milionë aundë, ose më shumë.