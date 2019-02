Pas aksidentit në autostradën Shkup – Tetovë, Big Mama me fjalë prekëse

View this post on Instagram

Nuk kam fjalë për të ngushlluar me dridhet trupi për tragjedin që dëgjova .Ngushllime familjarēve që humbên të dashurit e tyre sot ne aksidentin tragjik në autostraden Shkup-Tetove. Shërim te shpejt të lënduarve. Lutjet tona qofshin me familjet që u prekën nga kjo tragjedi.