Partia Ekologjike bojkoton zgjedhjet e 11 qershorit

Partia Ekologjike e Kosovës ka vendosur që t`i bojkotojë zgjedhjet e parakohshme të 11 qershorit.

Përmes një kumtese për media kjo parti i ka bërë të ditura edhe arsyet e mospjesëmarrjes në zgjedhjet e parakohshme që mbahen muajin e ardhshëm.

“Partia Ekologjike e Kosovës nuk dëshiron të jetë pjesë e subjekteve të papërgjrgjëshëm dhe të merrë “shuplaka” publike nga populli për mosrespektimin e Kushtetutës e Ligjeve dhe të jetë pjesë e marrëdhënieve të acaruara dhe të incidenteve që pa krijojnë falangat e partive politike të veshur me imunitet e me pandëshkueshmëri ligjore, dhe të rreshtohet me kuadrot të paafta të partive që vetëm bërtasin për zgjedhje të lira e të ndershme, që afirmohen si strateg të krimit ndaj mjedisit, ekologjis dhe të rënimit e zhvillimit të Kosovës.Thjesht, Partia Ekologjike e Kosovës nuk dëshiron të jetë si “ishull në detin e trazuar”

Kjo parti thekson se do ta vazhdojë kauzën e saj për zgjedhje të lira dhe të ndershme.