Paris Hilton ‘dogji’ rrjetin për Halloween

Ajo është e njohur për të qenë epitomi e magjepsjes dhe nuk është njeri për të bërë gjëra nga gjysma.

Pra, nuk është befasuese që Paris Hilton zgjodhi të ishte më e ndritshme e të gjithë atyre, në natën e Halloween, në Los Anxhelos të mërkurën mbrëma, shkruan dailymail transmeton lajmi.net

Duke nxjerrë në pah figurën e saj sensacionale, Paris u shfaq në një korset të projektuar në mënyrë të përpunuar, e cila ishte e mbushur me një sërë pupla të kuqe për një përfundim të mahnitshëm.

Hilton e shoqëroi kostumin me çizme të platformës së lartë që u mbuluan me vezullim blu dhe u stolisën me krahë fluturash argjendi.

Duhet theksuar se Paris shquhet për format trupore të kolme edhe pse ka 37 vite, ajo mahnit fansat në paraqitjet që bën. /Lajmi.net/