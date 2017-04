Parashikimi i motit për sot dhe nesër në Kosovë

Sipas të dhënave meteorologjike në Kosovë, moti sot do të jetë me vranësira dhe me pak diell, ndërsa në zona malore do të ketë reshje të vogla bore.

Temperaturat maksimale në vend do të sillen nga 15 gradë Celsius, ndërsa minimalet deri në 4 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.

E diel me 23 prill, moti do të jetë i ndryshueshëm me vranësira dhe reshje lokale shiu, temperaturat maksimale do të jenë deri 17 gradë Celsius, e ato minimale deri në 5 gradë Celsius. /Lajmi.net/