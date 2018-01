Parashikimi i motit për sot dhe nesër

Meteorologët, për sot parashohin mot kryesisht të kthjellët. Temperaturat do të sillën ndërmjet 1 e 11 gradë Celsius. Edhe nesër pritet të mbajë mot kryesisht i kthjellët.

Temperaturat do të shënojnë ngritje të lehtë, ato do të sillën në mes 3 e 12 gradë Celsius. Gjykuar sipas ecurive sinoptike, gjatë javës së ardhshme, parashihet të kemi mot me vranësira të pjesshme të cilat kohë pas kohe mund të marrin karakter zhvillimi.

Temperaturat do të lëvizin në mes 1 e 10 gradë Celsius, pra ca mbi mesataren për këtë periodë të vitit.