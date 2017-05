Paralajmëron Kurti: Me ardhjen time në qeveri, administrata përgjysmohet

I nominuari për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje, Albin Kurti, ka thënë se Lëvizja Vetëvendosje nuk do që të vij në pushtet për t’u hakmarrë ndaj askujt, por vetëm për të mirën e qytetarëve.

Më tutje, Kurti ka thënë se me ardhjen e Vetëvendosjes, do të zvogëlohet qeveria që nënkupton se shumë punonjës të administratës, nëse jo gjysma do të mbesin pa punë. /Lajmi.net/