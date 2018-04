Paralajmërohen dënime të ashpra për shtetet që diskriminojnë sportistët e Kosovës

Komiteti Olimpik Ndërkombëtar (KON) dhe Asociacioni i Federatave Ndërkombëtare të Sporteve Olimpike Verore (ASOIF) tani e tutje, mund të dënojnë vendet që diskriminojnë vendet tjera dhe sportistët me pjesëmarrjen e tyre. Sipas ueb-faqes “AroundTheRings.com”, KON dhe ASOIF kanë formuar një grup punues për të luftuar valën në rritje të nacionalizmit që prishin ngjarjet ndërkombëtare.

Ndëshkimi për këto vende do të jetë për federatën përkatëse, nëse një vend që organizon ngjarje të ndryshme ndërkombëtare, nuk lejon të gjithë sportistët e vendeve tjera të marrin pjesë.

Probleme të tilla kanë sportistët e Kosovës, të cilët shpesh herë nuk po lejohen të marrin pjesë në vendet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Republikës së Kosovës, siç ishte rasti me boksieren Donjeta Sadiku, e cila në mungesë të mosnjohjes së pasaportave të Kosovës nga India, mbeti jashtë Kampionatit Botëror.

Probleme të tilla sportistët kosovarë vazhdojnë të kenë edhe me shtete si Ukraina, e cila po ashtu nuk njeh pasaportat e vendit tonë.

Pas presioneve të shumta, të mërkurën, në Konventën e SportAccordit, u vendos që Ukraina të heq bojkotin e saj për të lejuar ekipin kombëtar të mundjes të marrë pjesë në Kampionatin Evropian që organizohet në Rusi.

Muajin e kaluar Republika Çeke, SHBA, Kanada dhe Ukraina, bënë të ditur se do ta bojkotojnë Kampionatin Botëror të Biatlonit, që mbahet këtë vit po ashtu në Rusi.

Presidenti I ASOIF, Francesco Ricci Biti, theksoi se ka ardhur koha të ndërmerren veprimet e duhura për të goditur “rritjen e përdorimit të politikës në sport”, duke përfshirë këtu edhe bojkotet.

“Katari nuk është në gjendje të shkojë në Dubai dhe Arabinë Saudite. Ukraina po përjashton atletët e Rusisë, Kosovës dhe kështu me radhë. Kjo po bëhet gjithnjë e më e madhe”, tha Ricci Bitti.

I pyetur se si KON dhe federatat mund ta zgjidhin këtë problem ai tha se nëse dënohen federatat, të tjerët do të frikësohen dhe nuk do të organizojnë gara pa i pranuar të gjithë.

Sipas Ricci Bittii, Federatat e Sporteve Verore Olimpike duhet të kenë më shumë fuqi për t’ua marrë organizimin e ngjarjeve të ndryshme, vendeve të cilat diskriminojnë vendet tjera ose sportistët. Mospjesëmarrja në gara shkaku i problemeve të tilla mund të shkaktojë edhe me humbjen e normave olimpike të sportistëve.

Në Konventën e SportAccordit, të mbajtur për disa ditë në Bangkok të Tajlandës, morën pjesë edhe drejtuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës, presidenti Besim Hasani dhe sekretari i përgjithshëm, Shasivar Haxhijaj.

Presidenti Hasani disa herë vitin e kaluar kishte shprehur shqetësimin e tillë për sportistët e Kosovës, gjatë takimeve që kishte me figura të larta të sportit botëror, përfshirë këtu presidentin e KON-it, Thomas Bach.