Para se t’i nënshtrohet operimit për leukemi Uka realizon ëndrrën e tij, takimin me Gold AG

Reperi Gold AG e ka dëshmuar edhe njëherë se ka një zemër të madhe.

Vizita që i bëri Ukës së vogël i cili vuan nga leukemia dhe po i nënshtohet një operacioni ia bëri ëndrrën realitet, shkruan lajmi.net

Goldi nëpërmjet një fotografie të ndarë me ndjekësit në Instagram ka treguar se sot ishte në Shkup për ta vizituar voglushin ndërsa kur mori vesh se dëshira e madhe e Ukës ishte ta takoi atë Goldi u ndie akoma më mire që arriti t’ia realizoj këtë dëshirë.

‘’ Sot në Shkup vizitova UKËN E VOGËL i cili për fat të keq vuan nga leukemia.UKA ka pas dëshirë me m’pa e unë kur e kuptova atëherë dëshira ime u bë më e madhe se e tij.O Zot o krijuesi ynë ti je shërues andaj të lutem që me lejen tënde të shërohet ky engjull i vogël.UKË U PAFSHIM PËRSËRI KUR TË KALON SËMUNDJA’’ ishin fjalët e tij.

Ndërsa kujtojmë që reperi i njohur punon shumë për projekte të reja të cilat po i publikon një pas një.

Jeta e tij private dhe raportet me kolegët gjithashtu kanë qenë gjithnjë në qendër të vëmendjes