Papa: Edhe Hitleri erdhi në pushtet me vota

Papa Françesku ka paralajmëruar kundër një rritje të populizmit dhe rreziqet që krizat politike të sjellin diktatorë si Hitleri.

“Krizat provokojnë frikë, alarm. Sipas mendimit tim, shembulli më i qartë i populizmit evropian është Gjermania në vitin 1933. Gjermania ishte thyer, ajo kishte nevojë për të rimarrë veten, për të gjetur identitetin e saj dhe ishte një i ri i quajtur Adolf Hitler i cili tha “unë mund ta bëjë këtë, unë mund ta bëjë këtë””.

“Dhe të gjithë gjermanët votuan për Hitlerin. Hitleri nuk kishte vjedhur pushtetin, populli i tij votuan për të, dhe pastaj ai shkatërroi popullin e tij”, ka thënë ai.

Ai i bëri këto komente derisa Donald Trump po betohej si president i SHBA-së.

Papa Françesku në një intervistë për gazetën spanjolle El Pais dënoi përdorimin e mureve dhe telave me gjemba për të mbajtur të huajt jashtë, transmeton Klan Kosova.

Por ai tha se ishte tepër herët për të gjykuar udhëheqësin e ri të SHBA-së, duke thënë se “ne do të shohim se çfarë do të bëjë Trump”.

“Nuk më pëlqen të gjykoj njerëzit para kohës. Do të presim dhe do të shohim si do të veprojë, dhe kur ai të veprojë, atëherë do të kem një mendim”, ka shtuar ai.

Trump ka shkaktuar polemika me komentet e tij mbi emigrantët meksikanë dhe planet e tij për një mur për t’i mbajtur ata jashtë.