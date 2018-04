Pamje të frikshme, Mjegulla e Orionit më afër se kurrë

Nebula e Orionit qëndron 1350 vite dritë nga Toka në Rrugën e Qumështit. Kjo video tregon se çfarë do të dukej sikur do të ishin vetëm katër vite dritë larg.

Konstelacioni i Orionit fsheh Nebulën e Orionit në Rrugën e Qumështit. Në afërsi të drejtpërdrejtë me diellin, ky formacion galaktik është një nga vendet ku yjet e vjetër vdesin dhe yjet e rinj lindin.

Rreth 1350 vite dritë, Nebula e Orionit shtrihet larg nga toka – me sy të lirë mund ta shohësh vetëm në qiell të ndritshëm si një pikë të vogël ndriçuese. Por bukuria e tij mistike e yjeve zakonisht fshihet nga njerëzit.

Ky animacion tregon atë se si do të dukej sikur mjegullat e Orionit të ishte vetëm katër vite dritë larg Tokës. Rezultati është i tmerrshëm: retë me shkëlqim të mjegullës do të mbushnin gjithë qiellin tonë të natës. /Lajmi.net/

