Pamje të bukura të borës në Bogë

Mëngjesin e sotëm, Bogën e ka mbuluar bora. Përveç në Bogë, borë ka rënë edhe në fshatin Zatriq të Komunës së Rahovecit.

Se gjatë vikendit do të bie borë, e kishte paralajmëruar edhe Instituti Hidrometeorlogjik i Kosovës. E mëngjesin e sotëm, bora e ka mbuluar edhe Bogën.

Sipas institutit, vranësirat gjatë ditë së shtune vende-vende do të shoqërohen me riga të dobëta shiu, kurse në viset malore me lartësi mbidetare mbi 1500m pritet të bien fjolla të dobëta bore.