Pamje nga dasma e Besnikut dhe Lolës, ja si u rregullua ambienti (Foto)

Besniku dhe Lola po martohen sonte.

Lajmi.net ka arritur që t’i sigurojë disa fotografi nga restoranti ku po mbahet dasma, pamje këto të bëra pa arritjes së mysafirëve.

Karriget dhe tavolinat e mbuluara me ngjyrë të zezë, tepihu i kuq për mysafirët, libri i urimeve dhe vendi ku do qëndrojë çifti, i rrethuar me qirinj që e bëjnë ambientin edhe më romantik janë vetëm disa nga elementet e kësaj mbrëmje të paharruar për ta.

Kujtojmë që të premten, në faqen e lajmi.net në Facebook, në ora 19:00 mund ta ndiqni storien përmbledhëse të dasmës në emisionin ‘Mirage’./Lajmi.net/