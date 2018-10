Pak kush mund të kalojë këtë test: Cili numër do të mbushet i pari?

Herë pas here, më pëlqen të sfidoj veten në mënyra të ndryshme. Nuk e di pse, por zgjidhja e kuizeve dhe e puzzles e bën mendjen time të ndjehet e mprehtë dhe e shëndetshme.

Instinkti im konkurrues nuk dobësohet me moshën!

Të rinjtë preferojnë të shikojnë në telefonat e tyre gjatë gjithë ditës, duke kaluar nëpër Instagram ose Facebook. Mendoj se është e rëndësishme që ne të përpiqemi të përfshijmë familjen në këto gjëra, të gjithë mund të marrin pjesë – dhe të argëtohen së bashku është gjithmonë një gjë e mirë, shkruan lajmi.net.

Cili numër do të mbushet i pari?

Në këtë mister, ju do të duhet të kuptoni se cili numër do të mbushet me ujë së pari. Megjithatë, ka pengesa dhe detaje që duhet të mbani një sy për të. Natyrisht, vetëm një në 5 veta e kanë gjetur përgjigjen e saktë në përpjekjen e parë.

Cili numër do të mbushet së pari?



Mos harroni, shumica e njerëzve e kanë gabim, prandaj mos u nxitoni!

Këtu është përgjigja e duhur!



Numri 3 do të mbushet së pari! Nëse ju shikoni me kujdes, uji kurrë nuk do të arrijë te numri 4 ose 5. Megjithatë, uji nga 2 do të drejtohet në 7 ku rrjedh jashtë nga fundi. Rruga midis 2 dhe 6 është gjithashtu e mbyllur! /Lajmi.net/