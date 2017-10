Pajaziti: Në Gjilan duhet të instalohet një program qeverisës krejtësisht ndryshe

Pajaziti shpalosi programin qeverisës për Gjilan Zenun Pajazit, kandidat i PDK-së për komunën e Gjilanit në emisionin #DebatPernime ka thënë se PDK mendon që në Gjilan duhet të instalohet një program qeverisës krejtësisht ndryshe në preiudhën në vijim.

Pajazit tha se kanë ndërtuar një platformë e cila do të përqendrohet në disa shtylla kryesore që kanë konsideruar që janë nevojat e qytetarëve të Gjilanit.

Kandidati i PDK për Gjilan tha se zhvillimit ekonomik do t’i kushtojnë rëndësi të veçantë dhe po ashtu dhe sektorit të bujqësisë ku tha se do të bëjnë stimulimin e bizneseve në nxjerrjen e prodhimeve jashtë vendit, rritjen e subvencioneve për bujqit dhe krijimin e një zone ekonomike në Gjilan.

Pajazit më tej tha se shtyllë tjetër që do t’i kushtojnë rëndësi është fusha e arsimit ku siç tha ai deri tani në arsim ka pasur degradim.

“Mendojmë që të përmbyllin disa shkolla në të gjithë Gjilanin me e përfundu punën e infrastrukturës shkollore dhe me i përfundu problemet që lidhen me transportin e nxënësve”, tha Pajaziti. Në fund Pajazit tha se kanë hartuar një platformë për punësimin e të rinjve të Gjilanit.