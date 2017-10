Pajaziti: Banorët e Vrapqiqit u mashtruan nga kryetari në ikje

Kandidati për kryetar të Gjilanit nga PDK-ja ka vizituar banorët e fshatit Vrapqiq, duke akuzuar kryetarin aktual Lutfi Hazirin se ka braktisur këta banorë dhe i ka mashtruar.

Pajaziti u zotua se gjatë qeverisjes së tij, do të punohet shumë në përmirësimin e kushteve për banorët e Vrapqiqit.

“Sot, kryetari Pajaziti vizitoi fshatin Vrapqiq, ku me vëmendje i dëgjoi shqetësimet e banorëve. Mungesa e rrugës, e ujit të pishëm, mungesa e një shkolle afër fshatit, mungesa e kushteve elementare për të jetuar, janë disa nga faktorët që kryetari në ikje, i cili do të mbetet për shumë kohë sinonim i kryetarit dembel e përtac, do të duhej të turpërohet për mos punën e tij. Banorët e fshatit Vrapqiq, ishin totalisht të braktisur nga dora e institucioneve. Para 4 viteve, kryetari në ikje, i cili mashtrimin si metodë e ka mjaft të sofistikuar, i ka mashtruar këta banorë dhe në fund asgjë s’ka punuar. Kështu na treguan me zhgënjim të thellë, banorët e fshatit Vrapqiq”, thuhet në komunikatë./Lajmi.net/