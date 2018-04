Pagesat e menaxherëve, Serie A në pozitën e parë

Juventusi kryeson listën e shpenzimeve në këtë zë, me 42.3 milionë euro, i ndjekur nga Roma me 22.9 dhe Milani me 21 milionë euro.

Janë publikuar bilancet e klubeve të Serisë A për vitin 2017, teksa ajo që bie në sy është një rëni e shpenzimeve në pagesa për menaxherët e futbollistëve.

Ndryshe nga Premier League, që është një parajsë për menaxherët, në Itali po shpenzohet gjithnjë e më pak në këtë drejtim. Nëse në vitin 2016 ishin shpenzuar 193 milionë euro për menaxherët, në vitin 2017 kjo shifër ka rënë në 138 milionë euro.

Ashtu si në 2016-ën, edhe në 2017-ën, Juventusi kryeson listën e shpenzimeve në këtë zë, me 42.3 milionë euro, i ndjekur nga Roma me 22.9 dhe Milani me 21 milionë euro, transmeton “SuperSport”.

Vlen të përmendet se Interi e ka reduktuar në masë të madhe këtë zë të buxhetit, teksa nga 23.4 milionë euro në 2016-ën, ka paguar vetëm 3 të tilla vitin e kaluar.