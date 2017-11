Pagat po rriten në sektorin publik, por MF-ja ka një lajm edhe për atë privat

Lulzim Rafuna nga Ministria e Financave është deklaruar lidhur me rritjen e pagave në sektorin publik.

Ai ka bërë të ditur se me këtë përfitojnë të gjithë të punësuarit në sektorin publik, pa dallime.

Në anën tjetër Rafuna ka treguar se me këtë, nuk është harruar as sektori privat, duke njoftuar se të gjithë prodhuesit do të lirohen nga tatimet në sigurimin e lëndës së parë.

Rafuna në Rrokum TV ka thënë gjithashtu se me rritjen e pagave do të përfitojnë edhe deputetët.

“Kjo sepse ligji i trajton të gjithë në mënyrë të barabartë, vetëm nëse deputetët heqin dorë në mënyrë vullnetare nga kjo rritje e pagave”, ka thënë ai.