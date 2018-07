Pacolli: Izolimit të padrejtë po i vjen fundi

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, bashkë me kryeministrin Ramush Haradinaj, kryeparlamentarin Kadri Veseli, zv.kryeministrin Fatmir Limaj, zv. kryeministrin Dardan Gashi si dhe ministrin e Jashtëm Behgjet Pacolli, po qëndrojnë në Bruksel ku do të kenë takime me zyrtarë evropianë.

Zëvendëskryeministri Pacolli, përmes një postimi në Facebook, është shprehur optimist se liberalizimit të vizave po i vjen fundit.

“Sot është ditë e madhe për Kosovën europiane. Izolimit të padrejtë për qytetarëve po i vie fundi. Sot do të marrim raportin pozitiv për vizat si hap i parë drejt liberalizimit. Kosova në BE dhe NATO është është ëndrra jonë e përbashkët”, ka shkruar ai. /Lajmi.net/