Owen: Reali do të shkojë në finale të Ligës së Kampionëve

Michael Owen beson se ish skuadra e tij, Real Madrid, do të fitojë Ligën e Kampionëve.

Sulmuesi anglez ka parashikuar fitore të Real Madridit ndaj Atletico Madridit në gjysmëfinale të Ligës së kampionëve.

“Real Madrid janë favoritë. Mendoj se ata do të shkojnë në finale, dhe do të fitojnë sërish. Do të jetë gjysmëfinale interesante”, ka deklaruar Owen.

Owen ka qenë lojtar i Real Madridit për një sezon, ku në 36 ndeshje shënoi 13 ndeshje./Lajmi.net/

